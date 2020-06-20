Поводом для отказа стало отсутствие теста на коронавирус.

Пандемия продолжает испытывать на прочность систему здравоохранения. Как сообщает портал РЗН.Инфо, в Рязани ребёнку с лейкемией отказали в госпитализации по причине отсутствия теста на COVID-19.

По словам отца мальчика, его сын болен лейкемией, что обуславливает необходимость в химиотерапии. На очередной курс пациенту не удалось попасть — «нам отказали в госпитализации из-за того, что мы не сделали тест на коронавирус», сообщает мужчина.

Экстренное обращение в поликлинику тоже не принесло результатов — отцу ребёнка сообщали, что итог тестирования станет известен через десять дней минимум. Врачи посоветовали сделать тест в частной клинике, где результат приходит быстрее.

После этого мужчина обратился в Минздрав и Росздравнадзор, где решение проблемы ускорили. Как сообщается, тест ребёнку сделали в поликлинике, а маме, которая сопровождает сына на процедурах, пришлось делать платный тест в частной клинике.

Отец ребёнка отметил, что тест сына дал отрицательный результат, а матери придётся ждать ответа до понедельника. «Таким образом мы потеряли неделю времени», отметил отец.

Дмитрий Кошевой