Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

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Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

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В Рязани ребёнку с лейкемией отказали в госпитализации

Сегодня, 15:03

Поводом для отказа стало отсутствие теста на коронавирус.

Пандемия продолжает испытывать на прочность систему здравоохранения. Как сообщает портал РЗН.Инфо, в Рязани ребёнку с лейкемией отказали в госпитализации по причине отсутствия теста на COVID-19.

По словам отца мальчика, его сын болен лейкемией, что обуславливает необходимость в химиотерапии. На очередной курс пациенту не удалось попасть — «нам отказали в госпитализации из-за того, что мы не сделали тест на коронавирус», сообщает мужчина.

Экстренное обращение в поликлинику тоже не принесло результатов — отцу ребёнка сообщали, что итог тестирования станет известен через десять дней минимум. Врачи посоветовали сделать тест в частной клинике, где результат приходит быстрее.

После этого мужчина обратился в Минздрав и Росздравнадзор, где решение проблемы ускорили. Как сообщается, тест ребёнку сделали в поликлинике, а маме, которая сопровождает сына на процедурах, пришлось делать платный тест в частной клинике.

Отец ребёнка отметил, что тест сына дал отрицательный результат, а матери придётся ждать ответа до понедельника. «Таким образом мы потеряли неделю времени», отметил отец.


Дмитрий Кошевой

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