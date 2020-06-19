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В Калининградской области задержали группу фальшивомонетчиков

Вчера, 12:40

Правоохранители уже изъяли из оборота 13 фальшивых банкнот номиналом в 5 тысяч рублей.

Правоохранители из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили канал распространения поддельных банкнот. Вчера в Калининградской области оперативники задержали группу фальшивомонетчиков, подозреваемых в сбыте поддельных купюр.

Ранее правоохранители установили, что несколько жителей Черняховска организовали распространение фальшивых купюр, заказанных в даркнете. Пятитысячные купюры были отправлены транспортной компанией, сотрудники которой не имели представления о содержимом посылок.

Полученные купюры злоумышленники «конвертировали», делая покупки в супермаркетах и заправочных станциях области. Вскоре оперативникам удалось выйти на след подозреваемых, которые были задержаны.

У подозреваемых были обнаружены поддельные купюры и предметы, использовавшиеся при их доставке. На основе собранной информации сотрудникам полиции удалось выявить и изъять из оборота 13 фальшивых купюр.

Следователи УМВД России по Калининградской области возбудили 10 уголовных дел по преступлениям, которые квалифицируются 1 частью 186 статьи УК РФ. В МВД России отметили, что на данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.


Дмитрий Кошевой

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