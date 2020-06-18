В дом кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико явились силовики

Правоохранители проводят обыск у соперника Александра Лукашенко.

В загородный дом кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико под Минском прибыли оперативники. Местные СМИ сообщают, что силовики явились для обыска. По данным издания Sputnik Беларусь, обстановка спокойная, во дворе дежурит милиция.

Дом Бабарико расположен в Логойском районе. Хозяин вместе с сыном находятся в Департаменте финансовых расследований, где беседуют со следователями. Показания касаются дела о Белгазпромбанке. В дом кандидата в президенты никого не пускают.

Виктор Бабарико стоял у «руля» Белгазпромбанка 20 лет. В прошлом месяце он отказался от должности, так как выдвинулся кандидатом на пост главы Белоруссии. По словам Бабарико, за все годы его правления финансовым учреждением никаких нареканий со стороны силовых структур не было.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В начале июня различные интернет-ресурсы проводили анонимные опросы о том, кого граждане страны хотели бы видеть главой. Действующий лидер Александр Лукашенко не преодолевал 6%. Проведение таких опросов запретили. Политолог Александр Федута считает, что президент страны может применить силовой сценарий. Однако, по мнению аналитика, такое решение обернётся для Александра Лукашенко «самым страшным поражением».

Антон Жилин