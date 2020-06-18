Главред «Дождя» рассказал о ночном визите полиции в редакцию канала

Тихон Дзядко сообщил, что сотрудники в штатском хотели забрать журналиста в отдел.

В ночь на 18 июня в редакцию «Дождя» явились сотрудники правоохранительных органов. Главред канала Тихон Дзядко сообщил, что люди в штатском хотели доставить в отдел журналиста Антона Баева по поводу его репортажа об электронном голосовании. О ночном визите полиции редактор рассказал в соцсетях.

«К редакции Дождя около полуночи приехали четыре сотрудника в штатском, требуют от корреспондента Баева поехать в отдел по поводу сегодняшнего текста про сим-карты и голосование. От общения в дневное время отказываются», — пишет Дзядко в Twitter.

По его словам, после прибытия на место юриста «Дождя», оперативники согласились взять показания на месте. Фото их беседы с журналистом Тихон Дзядко опубликовал в Instagram.

Оперативники беседуют с Баевым (фото с Instagram Тихона Дзядко)

Поводом для ночного визита полиции и «людей в штатском» к редакции канала стал репортаж Антона Баева о фальсификации электронного голосования по поправкам к Конституции. Речь идёт о регистрации пенсионеров на портале mos.ru без их ведома. На купленные сим-карты заводятся аккаунты на пожилых людей. Используются данные паспортных столов. С этих аккаунтов можно проголосовать. Как сообщили правоохранители, журналист нужен был для показаний, чтобы помочь полиции разобраться с нарушителями.

Антон Жилин