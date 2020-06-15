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Жителя Калининградской области «разоружили» на 17 пистолетов, 2 АК-47 и 6 винтовок

Сегодня, 15:45

Он утверждал, что делал оружие из макетов для отработки навыков в тире.

Жителя Калининградской области можно с полным правом называть оружейным бароном. Разве что он не собирался продавать своё оружие. По крайней мере, так заявил он. Местного жителя 47 лет полицейские «разоружили» и изъяли 17 пистолетов, 2 АК-47, 6 винтовок и 3 единицы холодного оружия. Об этом сообщила начальница пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Мужчина покупал на специализированных интернет-форумах макеты автоматов, пистолетов и винтовок. Затем переделывал их под стрельбу боевыми патронами. Помимо этого, задержанный разыскивал оружие времён Великой Отечественной войны. Местный «Кулибин» самостоятельно изготавливал боеприпасы из холостых патронов. Их, кстати, забрали около 3?000 единиц. Задержанный не отказывался от вины, сообщил, что использовал оружие только для стрельбы в тире. Дело уже направлено в суд.


Святослав Суздальский

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