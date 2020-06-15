Американский истребитель F-15 разбился у берегов Англии

Судьба пилота не известна, ведутся поиски.
Истребитель F-15 Eagle Военно-воздушных сил США разбился в водах Великобритании. Самолёт упал в Северное море у берегов графства Йоркшир. На борту находился один пилот, сообщило Минобороны США.
Истребитель выполнял тренировочный полёт, причина крушения не известна. Инцидент произошёл в 11:40 по московскому времени, передаёт телеканал Sky News.
Current situation #NorthSea multiple assets deployed in #SAR MISSION #avgeek #planespotting #adsb #OSINT #F15 #CHOSEN4 pic.twitter.com/mBQLbx6d1F— ScotMilAir (@mil_scot) June 15, 2020
Также не ясна судьба лётчика, ведётся поисково-спасательная операция. Не его поиски вылетели четыре спасательных самолёта.
СМИ сообщили, что боевая машина принадлежала 48-му истребительному крылу, которое базировалось на базе ВВС США в Саффолке, Англия.
Последний раз американский F-15 терпел крушение в июне 2018 года возле берегов Окинавы, Япония. Тогда на борту также находился один пилот, который успел катапультироваться. Военный сломал ногу при манёвре, его доставили в госпиталь.