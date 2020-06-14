Часовня Святого Архангела Михаила была заложена в память о погибших туристах и спасателях.

Примерно в четыре часа утра у подножия самой высокой сибирской горы случился пожар. На Алтае сгорела самая высокогорная часовня России — церковь располагалась на высоте более 2 километров над уровнем моря.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства пожара — рассматривается версия поджога. Некоторые люди считают, что пожар мог стать следствием халатности. Так, в часовне всегда были спички и свечи, которые кто-то мог забыть потушить перед уходом.

Деревянную часовню возвели в 2006 году на средства местных спасателей, и добровольные пожертвования. Церковь располагалась на берегу горного озера, возле туристических троп — поэтому её регулярно посещали.

Часовню Святого Архангела Михаила заложили в память о людях, погибших в горах Алтая. Туристы перед восхождением на гору Белуху просили «разрешения» и благословения в часовне. Спускаясь, люди оставляли памятные в часовне, из-за чего её помещение было наполнено украшениями, крестиками, и другими элементами, вспоминает фотограф Светлана Козина.

Напомним, территория у горы Белухи включена в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Белуха входит в число желанных мест для туристов, предпочитающих мистические места.

Дмитрий Кошевой