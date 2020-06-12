Избранная мера будет актуальна до 8 августа.

Правоохранительные органы продолжают следственные действия по отношению к бывшему коллеге. Сбивший пешеходов в Воронеже полицейский находится под домашним арестом.

По сообщению пресс-службы регионального Следственного управления СКР России, суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения. Свобода сотрудника одного из полицейских отделов города будет ограничена до 8 августа.

Напомним, во вторник 9 июня автомобиль Toyota Crown вылетел за пределы проезжей части у Ленинского проспекта и сбил трёх пешеходов на тротуаре. Как выяснилось, за рулём машины находился 24-летний участковый, который направлялся домой после работы.

В крови водителя не обнаружилось алкоголя, поэтому среди рассматриваемых версий была неисправность машины, ошибка управления, или попытка избежать столкновения с другой машиной. Судя по видеозаписям очевидцев, водитель резко сманеврировал, пытаясь уйти от столкновения со встречной машиной. Обгоняя автобус, Nisan Maxima пересёк две сплошных линии.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». От полученных травм скончался 42-летний инженер, который также следовал домой. Две пострадавших женщины с различными травмами доставлены в медицинские учреждения города.

Стоит отметить, что сам водитель воспользовался правом не свидетельствовать против себя, и отказался от дачи показаний. Невзирая на то, что следствие ходатайствовало о заключении полицейского под стражу, суд решил продлить домашний арест.

Дмитрий Кошевой