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В деле о наркотиках Михаил Ефремов остаётся свидетелем

Сегодня, 10:20

Актёра пять часов допрашивали по делу о сбыте наркотических средств.

Статус Михаила Ефремова в деле о наркотиках не изменился. После пятичасового допроса он остаётся свидетелем.

11 июня Михаил Ефремов был доставлен в Главное следственное управление Москвы. В ходе продолжительного допроса актёр так и не признался, где достал наркотики. После ДТП у него взяли кровь на анализ. Экспертиза обнаружила в ней следы запрещённых веществ. После пяти часов беседы, следствие приняло решение оставить Михаилу Ефремову статус свидетеля в уголовном деле по 228 статье УК РФ.

Вечером актёр вернулся в квартиру, где продолжает отбывать домашний арест. На вопросы журналистов он отказался отвечать, ссылаясь на подписку о неразглашении. 9 августа суд должен принять решение о дальнейшей судьбе Ефремова. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Один из свидетелей, имя которого не разглашается, рассказал, что Михаил Ефремов в день ДТП посещал бар Ulysses. По словам молодого человека, актёра он там видел часто. У следствия есть версия, что в баре мог подпольно продаваться алкоголь для «особых» клиентов. Записи с камер видеонаблюдения правоохранителям изъять не удалось. Их удалили.

Нарколог Алексей Казанцев считает, что Михаил Ефремов довёл себя к полуобморочному состоянию, перед тем, как сесть за руль 8 июня.

«Смешения алкоголя с каннабиноидами приводит к затормаживающему эффекту. Скорость мышления и реакции падает. Уровень сахара в крови резко снижается», - объяснил доктор.

Такое воздействие на организм может иметь серьёзные последствия, вплоть до летального исхода.


Антон Жилин

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