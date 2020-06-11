Дочь Ефремова прояснила, кто мог зайти на отцовский аккаунт в Telegram

В мессенджер вошёл кто-то из его окружения.

Аккаунт Ефремова появился в мессенджере Telegram в 13:33 11 июня, невзирая на запрет суда пользоваться интернетом. Дочь прояснила, что отец этого не делал.

Мужчина не просто сидит под домашним арестом, он полностью осознаёт свою вину и сожалеет о содеянном. По заявлениям его близких друзей, он не позволит себя вытаскивать из тюрьмы, не то, что станет нарушать такой незначительный в данной ситуации запрет на интернет.

Анна-Мария Ефремова ответила, что её отец Михаил не пользовался социальными сетями и раньше, не говоря уже про время, когда он находится под домашним арестом.

Более того, сам актёр пользовался только мессенджером WhatsApp.

По её заявлению, зайти в отцовский аккаунт в Telegram мог либо его менеджер, либо жена. То, что кто-то зарегистрировался с номера Михаила Ефремова, не означает, что гаджет находится в его руках, утверждает дочь актера. Телефон у него забрали.

Ангелина Соколовская