Сюжеты:

В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки Дочь Ефремова прояснила, кто мог зайти на отцовский аккаунт в Telegram Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов Бездомного осудили в Петербурге за «ложное минирование» Конститунционного суда и освободили Эксперт: Почему нельзя использовать чужую зарядку на смартфон МКС проводит измерения бензола в российском модуле «Звезда» В Саратове мужчина забил подругу насмерть за измену Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических Ученые выяснили, почему недоступные партнеры кажутся привлекательнее Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее Ученые упростили метод создания голограмм
Главная страница | Происшествия | Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым

Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым

Сегодня, 16:58

Церемония прощания прошла в траурном зале института имени Склифосовского.

Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым – это водитель курьерской службы, который умер после ДТП с Михаилом Ефремовым. Выйти из автомобиля и зайти в помещение маме помогали двое мужчин. Более того, близкие и соседи рассказали, что до последнего не хотели оповещать женщину о произошедшей трагедии, ведь водитель поехал в Москву, чтобы содержать семью: жену, двух детей и маму.

Основная церемония пройдёт в родном селе мужчины – Константиново, что в Рязанской области. Коллеги и просто знакомые сказали много хороших слов о Сергее Захарове.

Напомним, 8 июня Захаров возвращался домой после последнего заказа, когда в его «Ладу» на высокой скорости врезался джип Михаила Ефремова, который находился за рулём автомобиля. Врачи боролись за жизнь Сергея Захарова всю ночь, но спасти мужчину не удалось.

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отпустил актёра на два месяца под домашний арест.


Святослав Суздальский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех
Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех

Во всем виновато тщеславие Сергея. На роль Саши Белого взяли малоизвестного актера, что основательно подорвало рейтинги кинокартины.

На водоёмах Самарской области утонули двое несовершеннолетних
На водоёмах Самарской области утонули двое несовершеннолетних

Два инцидента произошли в один день в разных местах.

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ефремова «пьяной сволочью»
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ефремова «пьяной сволочью»

В Telegram-канале он провёл голосование, где большинство «за» отправку артиста в тюрьму

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости