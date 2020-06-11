Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым

Церемония прощания прошла в траурном зале института имени Склифосовского.

Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым – это водитель курьерской службы, который умер после ДТП с Михаилом Ефремовым. Выйти из автомобиля и зайти в помещение маме помогали двое мужчин. Более того, близкие и соседи рассказали, что до последнего не хотели оповещать женщину о произошедшей трагедии, ведь водитель поехал в Москву, чтобы содержать семью: жену, двух детей и маму.

Основная церемония пройдёт в родном селе мужчины – Константиново, что в Рязанской области. Коллеги и просто знакомые сказали много хороших слов о Сергее Захарове.

Напомним, 8 июня Захаров возвращался домой после последнего заказа, когда в его «Ладу» на высокой скорости врезался джип Михаила Ефремова, который находился за рулём автомобиля. Врачи боролись за жизнь Сергея Захарова всю ночь, но спасти мужчину не удалось.

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отпустил актёра на два месяца под домашний арест.

Святослав Суздальский