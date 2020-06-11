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Бездомного осудили в Петербурге за «ложное минирование» Конститунционного суда и освободили

Сегодня, 13:48

Мужчину приговорили на 7 месяцев, но он уже отсидел срок в СИЗО.

По заседанию Октябрьского районного суда в Петербурге был вынесен приговор за «ложное минирование» Конституционного суда.

Бездомного осудили на 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако после окончания суда его выпустили на волю. Дело в том, что этот срок мужчина уже отсидел в следственном изоляторе, начиная с 18 января. Отсидка одного дня в СИЗО считается как полтора.

Молодого мужчину осудили за звонок в 112 17 января, находясь на Сенатской площади. Он сказал, что в Конституционном суде заложена бомба. Позднее обвиняемый пояснил, что под бомбой он имел в виду неправильную работу суда, которой он недоволен. И что, по его словам, это всё равно что бомба замедленного действия.

Рассмотрение суда было отложено из-за вируса, и дело закрыли только 11 июня.


Ангелина Соколовская

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