На Камчатке 50 человек борются с лесным пожаром на 20 гектарах

Сначала загорелся валежник близ села Эссо в Быстринском районе.

Изначальное возгорание зарегистрировали на территории 3 гектар и загорелся только валежник. В ведомстве сообщили, что из-за большой крутизны склона, сухой и ветреной погоды очень тяжело бороться с пожаром, да и распространяется он быстро.

По итогу, на место происшествия на Камчатке направили больше 50 человек, которые сейчас борются с возгораниями уже на 20 гектарах. Для защиты села Эссо проложили 30-километровую минерализованную полосу шириной в 10 метров. Более того, уже даже задействовали вертолёт для тушения пожара и стали проводить воздушную разведку возможных очагов.

Святослав Суздальский