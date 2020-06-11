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Против главы Норильска возбудили дело из-за утечки 21 000 кубов топлива

Сегодня, 11:27

Против главы Норильска Рината Ахметчина возбудили уголовное дело о халатности.

Следственный комитет вынес решение о необходимости производства предварительного расследования по делу на ТЭЦ-3 в Красноярском крае. Об этом сообщила представительница СК Светлана Петренко.

Ахметчин подозревается в том, что не только не принял контрмер по ситуации, но и никак не среагировал. В ходе расследования выяснилось, что мэр города вовремя узнал о ситуации в деталях, когда мог предпринять остановить розлив топлива. 

На ТЭЦ произошла авария в конце мая, утекло около 21 000 кубов дизельного топлива, которые попали в воду. Были загрязнены река Амбарная и ручей, загрязнение распространилось на 180 000 кв. метров. Это повлекло за собой введение режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Сейчас ситуация взята под контроль, специалисты ликвидируют последствия. В ходе расследования из-за такой масштабной утечки арестованы начальник цеха Вячеслав Старостин, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электроники Алексей Степанов и заминженера Юрий Кузнецов.

По одной из версий, утечка произошла из-за потепления, что привело к сдвигу опор цистерн.


Ангелина Соколовская

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Разлив топлива остановлен.

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