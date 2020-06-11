В Саратове мужчина забил подругу насмерть за измену

38-летний мужчина под арестом и полностью признаёт свою вину.

Мужчина, проживающий в Саратове, заподозрил бывшую подругу в измене и съехал от неё. После чего он переехал под мост рядом с улицей Фабричной.

6 июня бывшая подруга решила примириться и навестила сожителя. Естественно, стали выпивать и мужчина избил женщину кулаками и цепочкой из металла. Затем все успокоились и отправились спать. А вот утром ревность опять захватила человека и он продолжил бить потерпевшую. Правда, теперь ещё и с помощью палки. Затем канцелярским ножом ранил спину и ушёл. Мужчину обвинили в нанесении тяжкого вреда, повлекшего смерть и свою вину он полностью признал.

Святослав Суздальский