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В Швеции прекратили расследование 34-летней давности об убийстве премьер-министра

Сегодня, 17:07

Дело закрыли в связи со смертью обвиняемого.

В Швеции в 1986 году убили премьер-министра Улофа Пальме. И только сейчас расследование об убийстве 34-летней давности прекратили. Убийцей, согласно выводам следователей, стал Стиг Энгстрём — раньше он проходил по делу свидетелем. Но так как он умер, то дело закрыли. Об этом заявили 10 июня на пресс-конференции.

Главный прокурор Кристер Питерссон утверждает, что на Энгстрёма раньше указывало много экспертов. Но до смерти человека никаких вопросов у власти к нему не было. И вот Петерссон заявил, что прекращает расследование. По его словам, дело завершили, так как главного подозреваемого ни допросить, ни обвинить. А после 34 лет расследования найти какие-то новые данные будет очень тяжело. Потому прокурор и решил закрыть дело.


Святослав Суздальский

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