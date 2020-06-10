Жители рухнувшего в Одессе дома: «Нам просто повезло»

Это уже третий за месяц.

В сообщении Госслужбы Украины по ЧС говорится, что обрушилась часть четырёхэтажного дома на 10 квартир, из которых эвакуировали 24 человека. Предварительно отмечается, что впоследствии повредилась газовая труба. На месте трудятся свыше 50 спасателей и 6 единиц спецтехники.

Дом был построен в 1912 году и имел статус памятника архитектуры местного значения. В феврале по жалобе жителей поставили маяки на одну сторону дома, а обрушилась другая.

Жители рухнувшего в Одессе дома радуются: «Нам просто повезло, что вышли в другую комнату».

Жительница дома Людмила Фараджаева рассказала, что её свёкр не успел выбежать из рушащейся комнаты и упал с 3 этажа. Мужчине наложили швы. Отмечается, что жители каждый день ставили заплатки из шпатлёвки, но это не помогало и стены всё равно трескались.

Святослав Суздальский