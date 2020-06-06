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Авто с 11 полицейскими подорвалось на мине в Афганистане

Сегодня, 12:42

Трагедия случилась в ночь на 6 июня.

Взрыв на дроге произошёл на севере-востоке Афганистана, в пределах провинции Бадахшан. Служебное авто с 11 полицейскими, вместе с командиром, подорвалось на мине. Все погибли, сообщает местный новостной телеканал Tolo News.

Ссылаясь на пресс-центр регионального управления полиции, телеканал сообщает, что происшествие произошло ночью с 5 на 6 июня. Машина с правоохранителями наехала на мину на обочине дороги. Минимум 11 представителей правоохранительного органа погибли, в том числе и глава подразделения.

Другие подробности не известны, детали инцидента устанавливаются.


Ирен Громова

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