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Главная страница | Происшествия | Суд Москвы отпустил бывшего зама ПФР Иванова под домашний арест

Суд Москвы отпустил бывшего зама ПФР Иванова под домашний арест

Сегодня, 15:52

Мера пресечения может быть пересмотрена 9 июля.

Суд Москвы отпустил бывшего зама ПФР Алексея Иванова под домашний арест, который находился в СИЗО по подозрению в получении крупной взятки от компании «Техносерв».

В следственном отделе считают, что за два последних года чиновник получил от этого предприятия в общей сложности примерно 4,5 млн рублей, поэтому ходатайствовали о содержании Иванова под стражей. Однако суд Москвы принял во внимание признание вины и раскаяние зама ПФР и отказал следственному отделу.

Учитывая обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ, Иванов уже заявил, что увольняется с должности зампреда правления ПФР, хотя ранее, 20 августа 2019 года, Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром РФ, уже освободил Иванова от должности из-за утраты доверия.

Ещё один обвиняемый - менеджер «Техносерва» Алексей Копейкин также находится под домашним арестом. Ему готовятся предъявить обвинение в посредничестве при даче взятки.


Шура Альтшуль

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