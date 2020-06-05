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Главная страница | Происшествия | Американский полицейский случайно разбил голову 75-летнему дедушке

Американский полицейский случайно разбил голову 75-летнему дедушке

Сегодня, 14:14

Правоохранитель по неосторожности толкнул гражданина.

Пожилой мужчина, который шёл навстречу шагающим в ряд полицейским во время зачистки площади, пострадал и был госпитализирован.

Инцидент произошёл в четверг вечером в городе Буффало. Полицейский грубо сказал 75-летнему дедушке отойти, затем с силой оттолкнул его от себя. Тот упал и получил травму головы. 

На видео не слышно, с какой целью мужчина подходил к офицерам, но он не проявлял агрессии. Это был мирный протестующий, которому американский полицейский случайно разбил голову, неоправданно применив силу.

«Этот инцидент совершенно неоправдан и крайне позорен», — заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в Twitter. — «Полицейские должны обеспечивать соблюдение закона, а не злоупотребление им».

На видео замешан ещё один офицер. Один оттолкнул дубинкой, другой помог рукой. Обоих отстранили от должности после того, как было запечатлено злоупотребление положением:

«Я был крайне обеспокоен видео, как и комиссар полиции Буффало Байрон Локвуд», — заявил мэр Буффало Байрон Браун в Twitter. — «Он (Локвуд) направил немедленное расследование по этому делу, и двух офицеров временно отстранили от работы без оплаты.

На видео кто-то кричал, что у пожилого мужчины кровоточит голова, а также просили вызвать медиков.

Браун также сказал, что пострадавший находится в стабильном, но тяжёлом состоянии в больнице медицинского центра округа Эри в Буффало. 


Ангелина Соколовская

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