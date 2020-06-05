Американский полицейский случайно разбил голову 75-летнему дедушке

Правоохранитель по неосторожности толкнул гражданина.
Пожилой мужчина, который шёл навстречу шагающим в ряд полицейским во время зачистки площади, пострадал и был госпитализирован.
Инцидент произошёл в четверг вечером в городе Буффало. Полицейский грубо сказал 75-летнему дедушке отойти, затем с силой оттолкнул его от себя. Тот упал и получил травму головы.
На видео не слышно, с какой целью мужчина подходил к офицерам, но он не проявлял агрессии. Это был мирный протестующий, которому американский полицейский случайно разбил голову, неоправданно применив силу.
На видео замешан ещё один офицер. Один оттолкнул дубинкой, другой помог рукой. Обоих отстранили от должности после того, как было запечатлено злоупотребление положением:
На видео кто-то кричал, что у пожилого мужчины кровоточит голова, а также просили вызвать медиков.
Браун также сказал, что пострадавший находится в стабильном, но тяжёлом состоянии в больнице медицинского центра округа Эри в Буффало.