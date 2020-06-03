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Главная страница | Происшествия | Президент начал совещание по ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске

Президент начал совещание по ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске

Сегодня, 16:52

Разлив топлива остановлен.

В пятницу, 29 мая, на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария. На площади 350 квадратных метров возник пожар. В хранилище дизельного топлива произошла утечка, в разлившееся топливо попал автомобиль и загорелся. ТЭЦ-3 как раз работает на дизельном топливе. По итогу начали сбор данных для уголовного дела, власти края введи местный режим ЧС. В воду вылилось около 15000 тонн, в землю — 6000 тонн. И президент начал совещание по ЧП.

Благо, что МЧС быстро остановили разлив топлива. На реке установлены боновые ограждения, которые препятствуют попаданию дизельного топлива в озеро Пясино. Но раз президент решил созвать совещание по этому поводу — дело серьёзное. Дело в том, что на объектах зафиксировано превышение предельной концентрации вредных веществ в десятки раз. В конце доклада губернатора, президент удивился его краткости и потребовал описания следующих шагов по ликвидации катастрофы.


Святослав Суздальский

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