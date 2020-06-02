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В Москве мужчина купил оружие в интернете и устроил стрельбу во дворе

Сегодня, 09:10

Автомат и пистолет были заряжены холостыми боеприпасами.

В Москве в районе Гольяново произошёл инцидент. Местный житель устроил стрельбу во дворе. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нарушителя. Оружие оказалось охолощенным.

Инцидент произошёл в понедельник поздно вечером. Житель Москвы дома отмечал своё 31-летие. Находясь в нетрезвом состоянии, он вышел на улицу и открыл стрельбу. По показаниям очевидцев, москвич произвёл 50 выстрелов из автомата и 20 из пистолета. Местные жители обратились в полицию. Мужчину задержали и доставили в районный участок.

Автомат и пистолет, изъятые у 31-летнего гражданина, оказались охолощенными. Такое оружие не рассчитано на боевые патроны. Оно стреляет только холостыми. Мужчина признался, что купил автомат с пистолетом в интернете. Покупка обошлась ему в 30 тысяч рублей. По словам москвича, в интернет-магазине его предупреждали о запрете стрельбы из охолощенного оружия в черте города. 

Стрельба из не боевого оружия в черте города попадает под статью 20.13 КоАП Российской Федерации. Она предусматривает штраф и конфискацию вооружения. Однако в УК РФ существует статья «Хулиганство». В пункте «а» речь идёт о применении оружия. За это можно получить крупный штраф и даже тюремное заключение.


Антон Жилин

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