В Москве мужчина купил оружие в интернете и устроил стрельбу во дворе

Автомат и пистолет были заряжены холостыми боеприпасами.

В Москве в районе Гольяново произошёл инцидент. Местный житель устроил стрельбу во дворе. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нарушителя. Оружие оказалось охолощенным.

Инцидент произошёл в понедельник поздно вечером. Житель Москвы дома отмечал своё 31-летие. Находясь в нетрезвом состоянии, он вышел на улицу и открыл стрельбу. По показаниям очевидцев, москвич произвёл 50 выстрелов из автомата и 20 из пистолета. Местные жители обратились в полицию. Мужчину задержали и доставили в районный участок.

Автомат и пистолет, изъятые у 31-летнего гражданина, оказались охолощенными. Такое оружие не рассчитано на боевые патроны. Оно стреляет только холостыми. Мужчина признался, что купил автомат с пистолетом в интернете. Покупка обошлась ему в 30 тысяч рублей. По словам москвича, в интернет-магазине его предупреждали о запрете стрельбы из охолощенного оружия в черте города.

Стрельба из не боевого оружия в черте города попадает под статью 20.13 КоАП Российской Федерации. Она предусматривает штраф и конфискацию вооружения. Однако в УК РФ существует статья «Хулиганство». В пункте «а» речь идёт о применении оружия. За это можно получить крупный штраф и даже тюремное заключение.

Антон Жилин