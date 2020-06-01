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Очаг коронавирусной инфекции выявлен под Воронежем

Сегодня, 17:14

В Новоусманской районной больнице уже заразились 28 человек.

Несмотря на постепенное снижение темпов распространения COVID-19, до сих пор возникают зоны распространения болезни. Так, очаг коронавирусной инфекции выявлен под Воронежем. Резкий рост числа заражённых случился в Новоусманской районной больнице.

На данный момент положительные результаты на COVID-19 дали тесты у 28 человек — помимо 18 пациентов, заразилось десять сотрудников больницы. В оперативном штабе области рассказали, что инфекции обнаружили у медиков и пациентов терапевтического и хирургического отделений. COVID-19 подтвердился у двух врачей, четырёх медиков среднего звена, и у четырёх младших медицинских сотрудников.

При этом, на территории всей Воронежской области за сутки было выявлено 111 случаев заражения. С начала пандемии в области зарегистрировано 2139 случаев COVID-19 — 1419 человек уже выздоровели.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в медучреждении было временно закрыто хирургическое отделение. Обработанное помещение примет персонал после тестирования всех сотрудников отделения, подчеркнули в оперштабе.


Дмитрий Кошевой

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