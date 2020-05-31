На водоёмах Самарской области утонули двое несовершеннолетних

Два инцидента произошли в один день в разных местах.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и непредсказуемую погоду, люди стремятся начать летний отдых на воде. К сожалению, это приводит к трагическим последствиям. Так, представители Поисково-спасательной службы сообщили, что на водоёмах Самарской области за один день утонули двое несовершеннолетних.

Согласно официальному заявлению ведомства, в субботу к спасателям обратились отдыхающие с Красноглинского пляжа — в протоке Серная Воложка утонул подросток. Приехавшие спасатели через час поисков обнаружили тело подростка 2004 года рождения.

Второй случай произошёл вечером того же дня. В 21:40 спасателям поступило сообщение об утонувшем мальчике. После поисков на водоёме первого Падовского карьера спасатели обнаружили тело десятилетнего мальчика.

Напомним, что родителям не следует отпускать детей на водоёмы без присмотра взрослых. Кроме того, нежелательно купаться до открытия пляжного сезона. Так, в Самаре открытие пляжей запланировано на 15 июня. Пока вода в местных водоёмах недостаточно прогрелась.

Дмитрий Кошевой