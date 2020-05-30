Полицейские из Сургута устроили в ресторане подпольную вечеринку

Празднование повышение может закончиться увольнением.

В МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проходит проверка по факту проведения ночного банкета сотрудниками третьего отдела полиции Сургута. О том, что полицейские устроили в ресторане подпольную вечеринку, нарушив самоизоляцию, сообщил правозащитник Сергей Иванов.

По словам активиста, вначале на подпольную вечеринку в ресторане в Югре прибыло 10 полицейских, но пять уехали до приезда полиции. Ещё двое прятались в туалете, чтобы не попасть на видео. Ресторан для них открыли, чтобы полицейские могли отпраздновать повышение одного из коллег, но теперь им всем грозит увольнение за поступки, порочащие честь мундира.

Руководителям обвиняемых грозит административная ответственность, сообщили в пресс-центре УМВД ХМАО. Что касается владельца ресторана, то ему придётся отвечать по статье 20.6.1 КоАП РФ за нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

Шура Альтшуль