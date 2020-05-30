Совладельцу «Зимней вишни» вменяют дачу взятки ОПГ

Окончательная редакция обвинения завершает расследование дела.

Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, являющийся совладельцем печально известного «Зимняя вишня», ознакомился с окончательной редакцией обвинения Следственного комитета России.

Совладельцу ТЦ вменяют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 591 УК РФ) организованной преступной группе (ОПГ). Главой ОПГ якобы является Танзилия Комкова — начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области.

Следствие сообщает, что за 4 года до трагедии (2013–2014 гг.) совладелец «Зимней вишни» якобы отправил Танзлии Комковой 7 млн рублей через ООО «ИСК Ресурс». Его директором является Никита Чередниченко, тоже якобы входящий в состав ОПГ. Третьим членом группировки может быть сын Комковой — Эдуард Комков. Считается, что это позволило Вишневскому реконструировать ТЦ без всех необходимых разрешений и корректных чертежей реконструкции. Первоначальный «правильный» чертёж утверждал систему автоматического пожаротушения на каждом этаже.

Святослав Суздальский