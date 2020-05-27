Сыну депутата Челябинской области грозит до 7 лет лишения свободы за смертельное ДТП

Парень, совершивший наезд на двух односельчан, ожидает решения суда.

Авария, унесшая две жизни, случилась прошлым летом. 15 июля сын депутата Челябинской области, передвигаясь по сельской дороге в Toyota Mark II, вылетел на обочину и сбил двух людей. От полученных травм семейная пара скончалась.

По версии следствия, этот инцидент произошел в следствии нарушения правил. Парень превысил допустимую скорость в населенном пункте, после чего при торможении не справился с управлением. Произошел неконтролируемый занос автомобиля, который и унес две жизни.

Спустя почти год с момента аварии, односельчане погибших задавались вопросом, какое наказание понесет сын депутата. Недавно стало известно, что Руслану Имангуилову грозит до семи лет лишения свободы. Кроме этого, еще три года сын депутата не может занимать определенные должности.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение, которое теперь направлено в Кунашакский суд. Молодой человек признает свою вину в полной мере и не отказывается от своих действий.

Александр Великий