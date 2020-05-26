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Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации вертолётов

«В России один из самых возрастных в мире вертолётных парков», - глава «Вертолётов России».

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Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации вертолётов

Сегодня, 11:39

«В России один из самых возрастных в мире вертолётных парков», - глава «Вертолётов России».

26 мая в Анадыре из-за жёсткой посадки Ми-8 погибли 4 человека. 19 мая вертолёт такой же модели разбился возле подмосковного Клина. 3 человека погибли. В обоих случаях комиссия подозревает технические неисправности машины. Два крушения Ми-8 за неделю показывают необходимость в модернизации российского вертолётного парка.

В 2019 году руководитель холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский рассказывал, что в государстве морально устарел вертолётный парк. По его словам, техника почти не менялась со времён СССР. В компании подсчитали, что 60–70% гражданских вертолётов летают более 25 лет. Большинство из них – «восьмёрки». По мнению замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчина, в модернизации нуждается и военно-транспортная авиация.

«Ми-8 крайне надёжный, но разрушаться может руками, если не соблюдать инструкций по уходу. Машина рассчитана на 35 лет работы, при условии капитального ремонта после каждых 2500 часов налёта», - сообщил в интервью КП лётчик-испытатель Вадим Базыкин.

Кадры с падением Ми-8 в Анадыре

Однако после крушения Ми-8 в Красноярском крае в 2015 году, коллега погибшего пилота рассказывал, что ремонт проводится только по бумаге. На некоторые поломки руководство компаний закрывает глаза.

«Нас всех давно мучает, что мы летаем на хламе!», - подытожил лётчик.

Ми-8 выпускали серийно ещё в 1965 году. С того времени вертолёт стал синонимом надёжности в небе. Годы берут своё. Вертолётный парк в России нуждается в модернизации. Отказываться от «восьмёрок» дорого, да и техника справляется с задачами. А вот провести проверку вертолётов и произвести ремонт – не помешает.


Антон Жилин

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