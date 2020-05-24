Водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины.

На 53-м километре дороги Астрахань — Марфино водитель иномарки допустил ошибку, результатом которой стало опрокидывание автомобиля Ford Escort. В ДТП под Астраханью пострадал ребёнок и погибли двое взрослых.

ТАСС, со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Астраханской области, сообщает, что полученные травмы привели к гибели двух пассажиров — мужчины и женщины. 51-летнего мужчину успели привезти в больницу, где он скончался, а женщина скончалась по пути.

Ещё два пассажира с ушибами разной степени тяжести, и травмами головы доставлены в больницу. Врачи занимаются лечением годовалой девочки, и женщины 1993 года рождения. Как сообщается, ребёнок был в детском кресле, что поспособствовало безопасности.

Представители УМВД отметили, что проводится факта нарушения водителем ПДД, повлёкшего смерть, и причинение вреда здоровью. Напомним, в эту субботу, в 13:50 на трассе в Володарском районе 26-летний водитель не справился с управлением, из-за чего Ford вылетел за границы проезжей части и перевернулся. Подробности ДТП выясняют представители правоохранительных органов.

Дмитрий Кошевой