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В Саратове из-за ДТП с участием 17-летнего водителя пострадали 4 человека

Сегодня, 12:03

Подросток на Жигулях на скорости врезался в столб.

Поздно вечером 23 мая на улице Панфилова города Саратов произошло ДТП. Участником аварии стал подросток 2003 года рождения, который, будучи за рулём автомобиля ВАЗ-2017, въехал в световую опору.

В Саратове из-за ДТП с участием 17-летнего водителя пострадали 4 человека. В Жигулях помимо подростка ехали ещё трое человек — 19-летний друг и две девушки 18 и 17 лет. Все четверо госпитализированы.

В пресс-центре городского подразделения ГИБДД сообщили, что авария произошла около полуночи. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место и работа по установлению причины аварии продолжается. Трое пассажиров и несовершеннолетний водитель получили травмы и находятся в больнице.

По предварительным данным, 17-летний юноша без наличия водительского удостоверения не справился с управлением и врезался в столб. Кому принадлежит автомобиль, на котором компания друзей решила покататься, не сообщается.


Ирен Громова

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