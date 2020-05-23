Захватчика Альфа-банка в Москве взяли штурмом

Заложников освободили.

Бойцы СОБР взяли штурмом захватчика Альфа-банка, который забаррикадировался в отделение на Земляном валу в центре Москвы. Ранее преступник сообщил о шести заложниках, которых удерживает. Сейчас все шесть заложников освобождены.

После того, как последний заложник покинул здание банка в Москве, преступник остался один и забаррикадировал дверь, пишет телеграмм-канал LIFE SHOT. Захватчик требовал встречи с Ольгой Бузовой, которая у него якобы что-то украла.

В целях безопасности зону оцепления вокруг здания пришлось значительно расширить. Кадры штурма отделения банка бойцами СОБР, где мужчина захватил заложников, уже появились в Сети.

Шура Альтшуль