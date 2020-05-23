Он объяснил, что самолёт разбился при повторной попытке приземлиться в аэропорту Карачи.

Пакистанский инженер Мухаммед Зубаир — один из тех, кому посчастливилось выжить в авиакатастрофе. Выживший госпитализирован и, находясь на больничной койке, журналистам Geo News рассказал, как выбирался из горящего самолёта.

«Всё, что я видел вокруг — это дым и огонь. Я слышал отовсюду крики. Крики детей и взрослых. Но всё было охвачено огнём. Я никого не смог разглядеть, только слышал крики», — вспоминает пассажир о том, когда самолёт уже упал.

Мухаммед Зубаир рассказал, что осознавал произошедшее. Он смог увидеть проблеск света, расстегнул ремень безопасности и пошёл вперёд. Ему пришлось спрыгивать с высоты около 10 футов, что бы оказаться в безопасности.

Выживший пассажир рассказал подробности авиакатастрофы в Пакистане, а именно, что за 10 минут до падения пилот объявил о неудачной попытке приземлиться. В планах была вторая попытка посадить самолёт. Однако, приблизившись к взлётно-посадочной полосе, самолет упал.

Второй выживший пассажир, президент Банка Пенджаб Зафар Масуд, сейчас находится в больнице. Представители банка сообщили, что у него много переломов, но он пришёл в себя и осознает, что с ним случилось. Но подробностей авиакатастрофы от Масуда пока не было.

22 мая пассажирский самолёт упал на жилой район в портовом городе Карачи на юге Пакистана, не долетев до аэропорта 4 км. Погибли все 8 членов экипажа и 97 пассажиров. Двое выжили.

Ирен Громова