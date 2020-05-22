Перед крушением самолёта в Пакистане пилоты жаловались на неисправность шасси

Самолёт потерпел крушение за минуту до посадки.

Рейс PK-8303 направлялся из города Лахор в Карачи, столицу Пакистана, но разбился в четырёх километрах от столичного аэропорта. Непосредственно перед аварией от пилотов поступило сообщение с жалобами на проблемы с выпуском шасси.

Данную версию пакистанские СМИ на данный момент считают основной причиной, отрицая общие погодные условия. Пакистанская служба новостей Geo.tv пишет, что во время снижения авиалайленара погода была благоприятной: малая облачность, хорошая видимость, слабый ветер, температура воздуха около +36 градусов.

По данным Geo.tv, пассажиров на борту было 85. Однако, Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании сообщает о том, что на борту были 107 пассажиров. Согласно данным агентства РИА Новости в консульстве Пакистана, россиян среди погибших в авиакатстрофе нет. Geo.tv, ссылаясь на управление гражданской авиации Пакистана сообщает, что самолёт разбился буквально за минуту до посадки.

Милорад Васич