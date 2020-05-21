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Главная страница | Происшествия | Продававший сына на Avito Петербуржец объяснился за свой поступок

Продававший сына на Avito Петербуржец объяснился за свой поступок

Сегодня, 08:59

Мужчина не ожидал, что этим заинтересуются следователи.

Недавно всю сеть взбудоражило обьявление, которое разместил Петербуржец на сейте Avito. Мужчина выставил на продажу сына подруги, чем и привлек внимание следователей. Мужчину с легкостью удалось найти, и автор объявления уже объяснился за свой поступок.

Мужчина, продававший сына подруги на Avito рассказал, что делал это в целях воспитания. Как было написано в объявлении, размещенном в разделе «домашний питомец», «Маленький вредитель ищет новых родителей». 

 «Он шантажирует мать, устраивает истерики, решили проучить. После публикации объявления мальчик «притих», - заявил мужчина.

На данное правонарушение сразу обратили внимание многие люди. Конечно, мужчина не ожидал, что после объявления о продаже сына подруги, ему придется объясняться не только перед людьми, но и перед следователями.


Александр Великий

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