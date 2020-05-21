Продававший сына на Avito Петербуржец объяснился за свой поступок

Мужчина не ожидал, что этим заинтересуются следователи.

Недавно всю сеть взбудоражило обьявление, которое разместил Петербуржец на сейте Avito. Мужчина выставил на продажу сына подруги, чем и привлек внимание следователей. Мужчину с легкостью удалось найти, и автор объявления уже объяснился за свой поступок.

Мужчина, продававший сына подруги на Avito рассказал, что делал это в целях воспитания. Как было написано в объявлении, размещенном в разделе «домашний питомец», «Маленький вредитель ищет новых родителей».

«Он шантажирует мать, устраивает истерики, решили проучить. После публикации объявления мальчик «притих», - заявил мужчина.

На данное правонарушение сразу обратили внимание многие люди. Конечно, мужчина не ожидал, что после объявления о продаже сына подруги, ему придется объясняться не только перед людьми, но и перед следователями.

Александр Великий