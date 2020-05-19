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В Ленобласти ликвидировали 166 мин времён ВОВ

Сегодня, 14:12

Боеприпасы во Всеволожском районе нашли местные жители.

На тревожный вызов с отголоском о Великой Отечественной Войне прибыл спецотряд Западного военного округа (ЗВО). Гранаты, по оценке экспертов, было в угрожающем состоянии. А главной опасностью было их местонахождение — под газопроводом.

В пресс-центре ЗОВ уточнили, что 166 мин времён ВОВ войны вывезены с места обнаружения на полигон и уничтожены. Местные жители при проведении инженерных работ наткнулись на старую мину под газопроводом. Они незамедлительно обратились с сигналом в спецслужбу. Прибывшие на вызов военные инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО сразу вывезли опасную находку. Затем в ходе поисковых действий и исследования местности было найдено ещё 165 старых мин времён ВОВ. Сапёры констатировали, что найденные 122-мм снаряды были сильно испорчены коррозией. При помощи спецтехники гранаты эвакуировали и перевезли на военный полигон, где их и ликвидировали.

В пресс-службе уточнили, что после сигнала о находке местными жителями, всего обнаружили и ликвидировали 166 мин времён ВОВ. Опасности снаряды больше не несут, в операции по уничтожению снарядов никто не пострадал.


Ирен Громова

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