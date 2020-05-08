В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами протаранил «легковушку»

От редактора

В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами протаранил «легковушку»

Пострадавших нет, а водитель автобуса поступил правильно. В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами…

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В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами протаранил «легковушку»

Пт 8 мая 2020, 09:16:31

Пострадавших нет, а водитель автобуса поступил правильно.

Вчера, 7 мая, на перекрёстке Казанского шоссе и улицы Касьянова произошло ДТП. Местные жители в соцсетях сообщили о звуке столкновения, а позже появились и фото с места события.
Официальной информации от ГИБДД пока нет, но судя по снимкам, водитель легкового автомобиля предпринял некорректный маневр перестроения, либо же просто пересёк поворот сразу из второй полосы.
Свидетели рассказали, что пострадавших в ДТП нет, но автомобилю нарушителя потребуется ремонт.
В сети многие пожаловались на то, что водитель автобуса, который часто двигается не быстро, мог бы и затормозить, но по правилам он поступил правильно.

Дело в том, что водителям городских пассажирских автобусов крайне нежелательно предпринимать экстренное торможение, что может быть опасно для пассажиров. А вот повредить автомобиль, особенно если автомобиль нарушителя — «меньшее зло» в данном случае.


Александр Зимин

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