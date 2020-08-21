Сюжеты:

Филипп Киркоров и Давид Манукян презентовали новый клип «Ролекс» Какие серьги под разные формы лица выбрать осенью-2020 Заворотнюк потеряла красоту из-за химиотерапии, но остается в сознании «Сильных женщин» в Думе не будет, «хайпожор» Пригожин не убедил Валерию создать партию Как худели к лету Ивлеева, Фадеев, Лазарев, Крылов и Попов Айза «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова Шепелев вынужден работать на ТНТ для выплаты долга семье Фриске Клиенты Natura Siberica возмущены возможным закрытием бренда Патчи того не стоят: 3 бюджетные маски снимут отёк с лица Муцениеце заставляет Прилучного ревновать ее к женатому Пореченкову 3 способа уложить «непослушные» широкие брови Пока Ивлеева покупает Элджею часы за 7 млн рублей, он развлекается с Моргенштерном
Главная страница | Политика | Политолог Гаспарян считает, что Навального могли отравить западные кураторы

Политолог Гаспарян считает, что Навального могли отравить западные кураторы

Вчера, 11:53

По мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, за отравлением Алексея Навального могут стоять его западные кураторы. Эксперт предполагает, что таким образом они могли попытаться сделать из блогера «сакральную жертву».

Навального экстренно госпитализировали накануне, после того как ему стало плохо на борту самолета, летящего из Томска в Москву. После вынужденной посадки в Омске блогера доставили в одну из местных больниц. На данный момент известно, что у больного отсутствует реакция на болевые раздражители, это может быть симптомом отравления психодислептиком, предположительно оксибутиратом. Также известно, что Навальный принимал антидепрессанты. В самолете он выпил энергетик, а до этого – употреблял алкоголь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего. Не дожидаясь версии официального следствия, ряд источников, в частности из близкого окружения блогера, заявили, что его могли отравить. Однако Армен Гаспарян считает, что в действительности травить Навального никому не интересно, разве что его западным кураторам с целью превратить его в «сакральную жертву режима». По мнению эксперта, сделать это могли, чтобы раскачать российскую оппозицию, а также подпортить имидж России.

«Дать оппозиции символ, объявить санкции, устроить «дело Скрипаля-2», больше Навальный никому с этой точки зрения в принципе неинтересен», - заключил Гаспарян.

Ранее телеведущая Дана Борисова отметила, что антидепрессанты в сочетании с кофе и оксибутиратом могут вызвать сильное отравление. Она посоветовала блогеру пройти курс реабилитации.


Оксана Рубанская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Собчак перекроет себе путь в Белоруссию, ведь обозвала Лукашенко «наглым драконом»
Собчак перекроет себе путь в Белоруссию, ведь обозвала Лукашенко «наглым драконом»

Такими высказываниями скандальная медиа-персона легко может спровоцировать гнев «батьки».

Федеральный закон №152: на кого распространяется и как соответствовать
Федеральный закон №152: на кого распространяется и как соответствовать

 ФЗ №152 — это ряд определенных норматив, которые были разработаны для регулирования обращение персональной информации. Этот закон одинаково относится и к…

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости