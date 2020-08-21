Политолог Гаспарян считает, что Навального могли отравить западные кураторы

По мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, за отравлением Алексея Навального могут стоять его западные кураторы. Эксперт предполагает, что таким образом они могли попытаться сделать из блогера «сакральную жертву».

Навального экстренно госпитализировали накануне, после того как ему стало плохо на борту самолета, летящего из Томска в Москву. После вынужденной посадки в Омске блогера доставили в одну из местных больниц. На данный момент известно, что у больного отсутствует реакция на болевые раздражители, это может быть симптомом отравления психодислептиком, предположительно оксибутиратом. Также известно, что Навальный принимал антидепрессанты. В самолете он выпил энергетик, а до этого – употреблял алкоголь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего. Не дожидаясь версии официального следствия, ряд источников, в частности из близкого окружения блогера, заявили, что его могли отравить. Однако Армен Гаспарян считает, что в действительности травить Навального никому не интересно, разве что его западным кураторам с целью превратить его в «сакральную жертву режима». По мнению эксперта, сделать это могли, чтобы раскачать российскую оппозицию, а также подпортить имидж России.

«Дать оппозиции символ, объявить санкции, устроить «дело Скрипаля-2», больше Навальный никому с этой точки зрения в принципе неинтересен», - заключил Гаспарян.

Ранее телеведущая Дана Борисова отметила, что антидепрессанты в сочетании с кофе и оксибутиратом могут вызвать сильное отравление. Она посоветовала блогеру пройти курс реабилитации.

Оксана Рубанская