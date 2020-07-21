Захарова заявила, что только ливийский народ вправе распоряжаться нефтью

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что нефть, добываемая в североафриканском государстве, принадлежит ливийскому народу, который имеет полное право на доходы от нефтедобычи.

Дипломат отметила, что согласно документу, принятому на Берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии, ливийская нефть принадлежит жителям африканской страны. Кроме того, данная информация прописана и в резолюции Совета безопасности ООН. Однако Правительство национального согласия игнорирует данный факт. Именно поэтому все доходы от продажи нефти шли в Центробанк в Триполи, контролируемый ПНС. Восток Ливии, таким образом, не получает нефтяных денег.

«Такая ненормальная ситуация в конечном итоге спровоцировала приостановку отгрузок ливийской нефти на экспорт», - заявила она, добавив, что каждый ливийский район имеет права на равные возможности получения дохода

В данном случае нет места дискриминации.

Оксана Рубанская