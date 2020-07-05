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Рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США

Сегодня, 09:50

Намерения музыканта поддержал Илон Маск.

люди

Фото: Instagram @grazia_ru, @glamour_russia и @musiconetv

Известный американский рэпер и композитор Канье Уэст заявил о своем решении баллотироваться на пост президента США в Twitter. Намерения музыканта поддержал основатель компании Tesla Илон Маск, ответив реперу: «Я полностью тебя поддерживаю».

О своем желании бороться за президентский пост Канье Уэст заявлял еще в 2015 году. Тогда он планировал участвовать в выборах 2020 года, но не подал вовремя заявку и скорее всего, его планы осуществлятся в 2024 году. Хотя точной даты музыкант не сообщает. Выборы в этом году пройдут 3 ноября без исполнителя. Основными кандидатами являются Дональд Трамп от республиканской партии и Джо Байден представитель от демократов. Канье Уэст пока не вступил ни в какую партию.  

Ранее Уэст активно поддерживал нынешнего президента Трампа. В октябре 2018 года встречался и разговаривал с главой США в Белом доме. Рэпер рассказал о своих политических взглядах и объяснил, почему поддерживает республиканцев. «Люди ожидают, что если ты афроамериканец, то автоматически поддерживаешь демократов». Позже музыкант сообщал, что его использовали для достижения политических целей.


Кира Соколова

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