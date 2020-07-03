Российское оружие из Сирии показали на параде

Комплексы, использовавшиеся для борьбы с террористами, поучаствовали в параде Победы.

Владимир Суздальский, vladtime

Речь идёт о комплексах «Искандер-М», «Тайфун», «Тигр-М», БТР-82А. Эти «ребята» показали высокую эффективность в Сирии в борьбе с террористами. А боевые действия позволили обкатать российское оружие в необходимой ситуации.

Тот же «Искандер-М» заметили в САР в 2017 году. Работу над ошибками комплекса завершили в 2018 — так что «испытания» были совсем не зря. «Искандер-М» принимал не самые активные участия: его вместе с ракетами «Калибр» и Х-55 использовали для поражения важных объектов инфраструктуры боевиков — всё же дальность поражения до 500 км.

Бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У» тоже «обкатали» в условиях боевых действий в Сирии. Их использует военная полиция РФ для патрулирования.

Святослав Суздальский