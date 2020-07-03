Главком ВКС: «С-500 позволяет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе»

Сергей Суровкин утверждает, что аналогов С-500 нет.

Владимир Суздальский, vladtime

Новая ЗРК С-500 «Прометей» в очередной раз показывает огромный отрыв РФ в области ракетных вооружений. Главком ВКС Сергей Суровкин подчеркнул: «С-500 позволяет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе».

Впрочем, учитывая прошлые проблемы С-400, текущая версия «Прометея» может не обладать фактической возможностью «работы» с гиперзвуковым оружием. У С-400 были проблемы с радаром — конструктивно прошлое поколение, как и С-500, могло уничтожить гиперзвуковые ракеты, но радарная установка была слишком медленной. А вот если её заменить — с-400 справится с гиперзвуковым оружием. То же самое, скорее всего, касается и С-500, если заранее не предусмотрели необходимость улучшения радара. В таком случае «Прометей» не только технически, но и фактически сможет защищать космическое пространство РФ. Хотя основной задачей является борьба с МБР и баллистическими ракетами средней дальности.

Святослав Суздальский