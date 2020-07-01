США признали Huawei и ZTE угрожающими национальной безопасности

Обе компании обязаны взаимодействовать с китайской разведкой, что может навредить интересам США.

Фото: Visual China, Pandasecurity

Американское правительство продолжает борьбу с телекоммуникационными компаниями КНР. В федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC) официально признали компании Huawei и ZTE угрожающими национальной безопасности.

Речь идёт о распространении на компании из КНР запрета, который был введён в ноябре прошлого года. Согласно санкции FCC, вводится запрет на покупку любого оборудования или услуг компаний, признанных угрожающими национальной безопасности США.

В соответствующем заявлении представители FCC пояснили, что теперь средства из фонда общих услуг федеральной комиссии нельзя использовать для работы с оборудованием Huawei и ZTE. Это касается не только закупок новых компонентов и комплектующих, но и обслуживания или модернизации оборудования.

Руководитель FCC Аджит Пай отметил, что подобное решение вызвано особенностями китайского законодательства. По его словам, Huawei и ZTE связаны с правящей партией КНР, а по китайским законам эти компании обязаны сотрудничать с местными спецслужбами.

Пай отметил, что решение FCC основывается на «большой базе доказательств» опасности, которую несут китайские корпорации безопасности США. «Фонд не будет использоваться для поддержки этих поставщиков», — резюмировал Аджит Пай, говоря о 8,3 миллиардах долларов, которые находятся в распоряжении FCC.

Напомним, в феврале 2018 года спецслужбы США рекомендовали гражданам страны отказаться от использования смартфонов ZTE и Huawei. Этому предшествовало подозрение компании ZTE в продаже устройств, включающих американские компоненты, в Иран и КНДР. После этого правительство США установило «испытательный срок» для ZTE, за который компании следовало доказать соблюдение правил Министерства торговли США.

Дмитрий Кошевой