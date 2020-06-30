Правительство постановило повысить оклады военным и силовикам на 3%

Текст постановления уже опубликован на портале правовой информации. Повышение вступит в силу в октябре.

Фото: duma.gov.ru, mil.ru

Новая инициатива, подписанная премьер-министром Михаилом Мишустиным, касается большинства сотрудников силовых ведомств. Согласно тексту постановления, оклад увеличится в 1,03 раза, что равно трём процентам от нынешнего жалования.

Как сообщается в постановлении, с первого октября прибавку получат солдаты срочной службы, служащие в составе национальной гвардии, сотрудники аппарата МВД. Кроме того, новая инициатива затрагивает специалистов противопожарной службы, таможенников, и сотрудников службы федеральной фельдъегерской связи.

В постановлении подчёркивается, что повышение не превышает рамки средств, изначально заложенных в бюджет. Кроме того, повышение коснётся пенсий сотрудников, уволенных из органов контроля за оборотом наркотических средств, и членов их семей. Пенсия будет рассчитана из нового размера оклада.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года силовикам также повысили оплату. Тогда прибавка составила 4,3%. Эту меру обусловили ростом инфляции. Кроме того, Министерство финансов заложило в бюджет 603 млрд рублей на поэтапное повышение пенсий военных до 2022 года.

Дмитрий Кошевой