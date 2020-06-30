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В Ладакхе проходит третий раунд переговоров между Индией и Китаем

Сегодня, 14:11

Накануне стороны договорились развести войска в регионе.

индия
Фото: Pixabay, Wikipedia

В индийской деревне Чушул в Ладакхе стартовали очередные переговоры между военными Индии и Китая. Третий раунд проходит на уровне высшего командного состава. Информация опубликована в издании Hindustan Times.

Результат переговоров будет известен только после окончания. Аналитики и политологи предполагают, что между Индией и Китаем останутся спорные моменты. Предполагается, что индийские военные, во главе с генералом Хариндером Сингхом, потребуют от КНР оставить некоторые участки линии фактического контроля. В Ладакхе она заменяет государственную границу. Маловероятно, что китайская сторона согласится с этим предложением. Накануне, 22 июня, индийские и китайские военные договорились развести войска.

Конфликт между Индией и Китаем произошёл 16 июня. По некоторым данным, в Ладакхе случилось вооружённое столкновение обеих сторон. Сообщалось о 20 погибших солдатах, хотя КНР не признал факт происшествия. Причина кроется в плохой демаркации региона. В Ладакхе между Китаем и Индией отсутствует полноценная граница. Вместо неё есть линия фактического контроля. Из-за условий местности, она может меняться. Поэтому между военными иногда происходят серьёзные столкновения.


Антон Жилин

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