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В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса

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В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса

По мнению китайских аналитиков, Россия может обогнать США в космической гонке.

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В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса

Сегодня, 12:42

По мнению китайских аналитиков, Россия может обогнать США в космической гонке.

двигатель
Фото: Минобороны РФ, WikimediaCommons

В китайском издании Sohu появилась аналитическая статья про российский ионный двигатель ИД-200 КР. Эксперты из КНР считают его козырем в космической гонке. По их мнению, двигатель станет техническим преимуществом России над США в освоении дальнего космоса.

Несколько дней назад в «Центре Келдыша» проводились испытания ИД-200 КР. Подробности остаются засекреченными. Однако аналитики Sohu уверены, что ионный двигатель имеет огромное значение в мире науки. При мощности в 3 кВт и удельном импульсе тяги 4,5 тысячи секунд, агрегат отлично подойдёт для путешествий в далёкий космос. На данный момент о двигателе известны только эти два параметра.

Россия и США намереваются исследовать уголки глубокого космоса. Обе страны разрабатывают свой ионный двигатель. Основной проблемой такого агрегата является большой поток ионов. Он способен разрушать важные узлы двигателя. Китайские эксперты предполагают, что российские учёные нашли выход из ситуации в специальном прочном материале.

Для поддержания работы ИД-200 КР солнечных панелей будет недостаточно. Это тоже немаловажная помеха для его установки на космические корабли. В Sohu считают, что Россия разрабатывает компактные вспомогательные ядерные реакторы. В таком случае, США могут остаться далеко позади в космической гонке. Чтобы наверстать упущенное, им понадобится много времени.


Антон Жилин

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