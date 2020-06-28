США назвали взрыв газа под Тегераном военными испытаниями

Здесь находится секретный военный завод, утверждают в Центре стратегических и международных исследований.

Святослав Суздальский, vladtime

Ночью 26 июня под Тегераном недалеко от военной базы «Парчин» случился взрыв газа. Так как это было в горной местности и рядом с военными Ирана, то США мгновенно назвали взрыв военными испытаниями. Это, якобы, испытывали ракеты, которые производятся на тайном подземном заводе, утверждают в Центре стратегических и международных исследований.

В доказательство приводят спутниковые снимки территории, где виден выжженный кусок земли рядом с Тегераном. Сразу всё становится ясно – на комплексе «Коджир» («Ходжир») наладили выпуск ракет, а на этой площадке их тестируют. При этом комплекс «Коджир» («Ходжир») никоим образом не доказал своего существования. Но в ЦСМИ в этом уверены свято.

Минобороны Ирана утверждает, что взорвалось целое газохранилище, беспокоиться не стоит, уже ведутся розыскные мероприятия. Есть рассказы, что взрыв был действительно мощным – горизонт в горах Альборз окрасился в ярко-оранжевый, а в домах на расстоянии 20 км от взрыва выбило стёкла.

Святослав Суздальский