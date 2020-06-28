Власти Крыма не намерены просить Зеленского возобновить подачу воды

С соответствующим заявлением выступил Аксёнов.

Фото Instagram: aksenov.sv, zelenskiy.official

Сегодня Сергей Аксёнов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что власти Крыма не намерены обращаться к украинской стороне с просьбой возобновить подачу воды на территорию полуострова.

Глава рассказал, что такой вопрос может решить только Зеленский, но просить его никто не о чём не будет.



«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения принять не может, все остальное это разговоры ни о чем…», — рассказал Аксёнов.

Напомним, что Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды на полуостров в 2014 году, сразу после вхождения Крыма в состав РФ. За эти годы Россия показала, что может обеспечить своё население водой без потусторонней помощи.



«Проживем и без них», — резюмировал Сергей Аксёнов.

До событий 2014 года Украина поставляла в Крым 85% от общего объёма необходимых ресурсов воды. На полуострове пришлось задействовать свои водохранилища естественного наполнения.

Олег Луганский