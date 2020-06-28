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Губернатор Ростовской области готов бороться с бедностью на третьем сроке

Сегодня, 13:41

Президент РФ одобрил желание Голубева участвовать в выборах.

Владимир Суздальский, vladtime

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опять собирается участвовать в выборах главы региона. Глава утверждает, что уже на третьем сроке будет полностью готов бороться с бедностью в краю на протяжении всего срока. Помимо этого, губернатор полагает заняться развитием медицины и инвестиционной привлекательности Ростовской области. А это, вкупе с повышением доходов людей, позволит создать новые рабочие места и поднять стоимость работы в целом.

Впрочем, несмотря на одобрение Путина, у губернатора появился конкурент от «Единой России» – Виктор Халын. Депутат Заксобрания получил возможность выдвижения после одобрения его кандидатуры президиумом регионального совета «ЕД».

В 2015 году Голубев получил свыше 78% голосов избирателей, поэтому в грядущих выборах чиновник пока что является фаворитом.


Святослав Суздальский

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