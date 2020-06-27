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Памфилова сообщила о105-и жалобах по принуждению к голосованию

Сегодня, 16:50

Председатель Центризбиркома считает, что лишь 75 обращений достойны внимания.

Элла Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию по поправкам в конституцию. Фото: kremlin.ru
Элла Памфилова рассказала о жалобах. Фото: Kremlin

 

В информационном центре Центризбиркома Элла Памфилова поведала о том, что граждане начали жаловаться на оказание давления к голосованию о поправках в конституцию. Такая информация поступила 27 июня. Памфилова сообщила о 105-и жалобах по принуждению к голосованию. Правда, по мнению председателя ЦИК, в дальнейшем был сделан вывод, что часть обращений нельзя рассматривать серьезно.

Из Москвы пришло 29 обращений, из Санкт-Петербурга 35, но, стоит отметить, ранее их было, как и в Москве, 29. Такой прирост Элла считает весьма большим. 75 обращений, по словам Эллы Памфиловой, действительно заслуживают внимания, ведь в них есть указания на работодателей, которые по мнению заявивших совершили нарушения.

Стоит отметить, что президент Владимир Путин подчеркивал, что голосование обязательно должно быть добровольным и честным. До этого Александр Малькевич рассказывал о том, что борется с неправдивой информацией о голосовании.


Кристина Матвеева

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