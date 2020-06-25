Операторы ТО пожаловались Путину

От редактора

Операторы ТО пожаловались Путину

Новые нормы могут снизить уровень безопасности на дорогах.

Сюжеты:

Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ Из алкоголя сделают щадящее лекарство с аминокислотами Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены
Главная страница | Политика | Протурецкие боевики рассказали о бое с российским спецназом

Протурецкие боевики рассказали о бое с российским спецназом

Сегодня, 15:28

Сообщается о погибших и раненых.

сирия
Фото: Wikipedia, Wikimedia Commons

24 июня в Twitter «Фронта национального освобождения» протурецкие боевики опубликовали сообщение. В нём они рассказали о бое с российским спецназом недалеко от южных рубежей сирийского Идлиба.

По информации боевиков, вооружённое столкновение произошло в посёлке Харш Бинин на рассвете 24 июня. Они рассказали в Twitter, что одержали победу. В послании сообщается о раненых и убитых со стороны российских силовиков. Однако никакого доказательства боевики «Фронта национального освобождения» не предоставили. Никаких комментариев от Министерства обороны РФ по этому поводу не поступало.

ФНО был создан в Сирии в 2018 году. В его состав вошли многочисленные вооружённые группировки, выступающие против действующего главы государства Башара Асада. Протурецкие боевики, сообщившие о столкновении со спецназом России, являются одной из таких группировок.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
До 30 июня россияне смогут оформить пенсию онлайн
До 30 июня россияне смогут оформить пенсию онлайн

Заявление можно подать на сайте ПФР или через госуслуги.

Пентагон заказал две первые подлодки класса «Колумбия»
Пентагон заказал две первые подлодки класса «Колумбия»

Субмарины нового поколения заменят устаревшие «Огайо».

ВВС России сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем
ВВС России сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем

Истребители действовали в рамках международных правил.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости