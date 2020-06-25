Протурецкие боевики рассказали о бое с российским спецназом

Сообщается о погибших и раненых.

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24 июня в Twitter «Фронта национального освобождения» протурецкие боевики опубликовали сообщение. В нём они рассказали о бое с российским спецназом недалеко от южных рубежей сирийского Идлиба.

По информации боевиков, вооружённое столкновение произошло в посёлке Харш Бинин на рассвете 24 июня. Они рассказали в Twitter, что одержали победу. В послании сообщается о раненых и убитых со стороны российских силовиков. Однако никакого доказательства боевики «Фронта национального освобождения» не предоставили. Никаких комментариев от Министерства обороны РФ по этому поводу не поступало.

ФНО был создан в Сирии в 2018 году. В его состав вошли многочисленные вооружённые группировки, выступающие против действующего главы государства Башара Асада. Протурецкие боевики, сообщившие о столкновении со спецназом России, являются одной из таких группировок.

Антон Жилин